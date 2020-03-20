عصام الحضري لـ حسام عاشور:"هذه كرة القدم متقلبة تأتي أحيانا على من صنعوا جزء من تاريخها"

وجه عصام الحضري، حارس مرمي الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسالة نارية إلى الثنائي حسام عاشور وشريف إكرامي، لاعبا الفريق الأحمر، بعد رحيلهم عن القلعة الحمراء.

ووجهت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بقيادة محسن صالح، الشكر إلى حسام عاشور وشريف إكرامي، لما قدمه من تاريخ وبطولات وانجازات داخل القلعة الحمراء.

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وكان السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وافق على رحيل حسام عاشور وعدم التجديد له، لعدم الاحتياج له خلال الفترة المقبلة.

وكتب عصام الحضري عبر صفحته الرسيمة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صديقي و اخي الصغير حسام عاشور :هذه هي كرة القدم (متقلبة)، لا تعطي دائما، بل تأتي أحيانا على من صنعوا جزء من تاريخها ، ولك العبرة في أمثال كثيرة”.

وتابع:” أعرف أنك الآن غير مستقر الفكر لأنه حدث ما لم تتوقعه وغير مدرك له، لكن عليك اتخاذ القرار السليم يا ابن الـ34 عاما”.