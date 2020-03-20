شكرا لقرائتكم خبر عن لو جوزك رياضى.. نصائح لمنع الخلاف معه فترة تعلق النشاط الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد الفترة الحالية تعلق النشاط الرياضى لمدة أسبوعان ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لتجنب فيروس كورونا وهو ما ترتب عليه منح اللاعبون راحة سلبية من التدريبات وكذلك المباريات الودية اى انه سيبقى فى المنزل لفترة طويلة .

نقدم لكى عزيزتى زوجة اللاعب بعض النصائح تجنبا للمشاكل والأزمات خلال تواجده في المنزل كعادة الأزواج، فى السطور التالية ...

1- فتح حديث رياضى بينكما بالمناقشة فى وضع فريقه بمسابقة الدورى قبل التوقف و تجنب ذلك حال وجود الفريق بمركز متأخر فى فرق القاع.

2- لا تمانعيه عندما يرغب فى مشاهدة إحدى المباريات المسجلة التى يرى فيها استرجاع للاحداث أو إحدى المرات المميزة التى سددها 3- لا تجبريه على مشاهدة الافلام والمسلسلات معكى حيث انه لم يكن مهتما بها قبل ذلك وبالتالى من غير المنطق أن يتابع معكى الأعمال التليفزيونية المقربة اليكى .

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4- توفير السلطات أو الفواكه والخضروات فى المنزل بكثرة حتى لا يلجأ إلى المقرمشات والكولا. 5- تجنب الاكلات التى تزيد الوزن مثل المحشى والمكرونات و الوجيات المليئة بالدهون حتى لا يحملك مسئولية زيادة وزنه فيما بعد

6- بلاش تقولى عاوزين نخرج أو نروح عند ماما لامه هيكون خايف على مناعته ومناعتكم كمان ..ولو اتمسكتى برأيك هتحصل مشكلة.

6- بلاش مذاكرة للاولاد فى نفس مكان جلوسه تجنب الصوت العالى وحدوث أزمة بينكم لأن الأطفال سيلجأون له عندما تخرجين عن شعورك معهم.

7- للحفاظ على أدواته الرياضية الموجودة في المنزل حتى يمارس الرياضة عندما يستيقظ من النوم للحفاظ على لياقته فى ظل ملازمته المنزل.