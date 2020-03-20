شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل لوالدته في عيد الأم: أقسم لكي لو لم يكن السجود لله لركعت لكي حباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك والمنتخب الوطني رسالة تهنئة لوالدته بمناسبة عيد الام الذي يحل غدا 21 مارس ، عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وكتب فيها : أقسم لكي يا" أمي " لو لم يكن السجود. ..لله وحده "" لركعت لكي حبا ""'......❤????❤ كل سنة وانتي طيبة يا ست الحبايب (❤أمي❤)



ابو جبل حارس الزمالك ووالدته



ابو جبل ووالدته



محمد ابو جبل مع والدته

من ناحية اخري أجرى محمود علاء مدافع الزمالك والمنتخب الوطنى، جراحة بالليزر فى الوجه بسبب الغرز التى تعرض لها خلال فترة مشاركاته مع النادى الأبيض، مستغلاً فترة التوقف الحالية فى علاج تلك المسألة، بعد تجميد تدريبات الفريق لنهاية الشهر الجارى بسبب توقف النشاط الرياضى فى مصر تجنبا لانتشار فيروس كورونا.

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وأعلن مسئولو الزمالك تمديد عقد محمود علاء مدافع الأبيض رسميًا لمدة عامين إضافيين، مع تعديل القيمة المالية التى يحصل عليها اللاعب مع القلعة البيضاء، بعد التوصل لاتفاق بين الطرفين ليُصبح محمود علاء مرتبطًا بعقد مع الأبيض حتى عام 2024.

وأكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على إنهاء إدارة الكرة اتفاقها مع محمود علاء، مشددًا على أنه قام بالتجديد لمدة 5 سنوات، موجهًا له الشكر على مجهوداته مع الفريق منذ الانضمام لصفوف القلعة البيضاء قائلاً: "أشكره جدًا هو راجل فى الملعب مثله مثل كل لاعبى الزمالك".