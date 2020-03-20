شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يقبل قدم والدته على الهواء ويقدم لها هدية عيد الأم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت والدة حسين الشحات، نجم النادى الأهلى، خلال لقائها ببرنامج "معكم منى الشاذلى" المذاع على قناة "CBC"، إنها تضع يدها على قلبها عندما يكون ابنها فى الملعب.

وأضافت والدة حسين الشحات: "سافرت له الإسكندرية بعد إصابته مع المنتخب بصحبة زوجته، متابعة:" ببقى مبسوطة وأنا مع حسين فى أى مكان وبكون مبسوطة لما بيجيب أجوان.. وببقى زعلانة لما مبيجبش أجوان والناس تتكلم عليه".

وتابعت: "أول هدية جبهالى حسين الشحات كانت دستة أطباق زجاج.. ولسه محتفظه بيها حتى الآن، وشايله أول لعبة جبتهاله، وهذه السنة لسه مجبش الهدية ومتأكدة إنه هيجيب هدية عيد الأم"، وقدم حسين الشحات هدية لوالدته على الهواء عبارة عن عقد وقبل قدم والدته داخل الاستوديو.

وكان حسين الشحات نجم الأهلى، قد أعلن موافقته على الدعوة التى أطلقها زميله بالفريق سعد سمير، بخصوص التكفل برعاية عدد من الأسر المتضررة من فيروس كورونا والسيول.

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وقال الشحات فى فيديو بثه عبر إنستجرام: "قبلت تحدى الخير من أحمد عيد عبد الملك وأحمد فتحى وهتكفل بمصاريف 30 أسرة خلال شهر وبرشح أفشة وعمر السعيد ومحمد الشناوى وعمرو السولية".

كان سعد سمير لاعب الأهلى قد أطلق مبادرة للتكفل بعدد من الأسر المحتاجة والمتضررة من انتشار فيروس كورونا فى البلاد. وقال سعد سمير فى فيديو بثه عبر صفحته على تويتر، إنه اتفق مع إحدى الجمعيات الخيرية على التكفل بأكبر عدد من الأسر من كل لاعب على أن تكن البداية بـ20 أسرة.

وأوضح سعد أنه يتحدى زملائه فى الأهلى والزمالك كل من وليد سليمان وشريف إكرامي ومحمود تريزيجيه وكريم نيدفيد ومحمود علاء وطارق حامد.