شكرا لقرائتكم خبر عن العقوبات المادية سلاح المصرى لمواجهة زيادة الوزن بين اللاعبين فى الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للمصرى البورسعيدى فرض عقوبات مالية على اللاعبين الذى سيظهر زيادة أوزانهم خلال فترة الراحة التى منحها طارق العشرى المدير الفنى للفريق للاعبين لمدة أسبوعين بعد تعليق النشاط الرياضى بسبب تفشى مرض كورونا.

وشدد السقا على اللاعبين على ضرورة الإلتزام بالبرنامج الذى وضعه طارق العشرى المدير الفنى على الجميع لتنفيذه داخل منازلهم أثناء الراحة ، فى إطار رغبة المدير الرياضى فى وضع نظام مشدد على اللاعبين لتنفيذه فى المنازل .

ويرغب طارق العشرى فى أن يقوم كل لاعب بتأهيل نفسه على حدى بالإلتزام بالبرنامج التدريبى الذى وضعه لهم حتى يعودوا للتدريبات ولديهم جزء من اللياقة البدنية .

كان الجهاز الفنى للمصرى فضل منح اللاعبين راحة إضافية لمدة أسبوع طبقا لتعليمات اتحاد الكرة بتعليق النشاط الرياضى لمدة أسبوعين وحتى نهاية الشهر الجارى .

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كما نجح عبد الظاهر السقا فى إقناع الخماسى المحترف بالنادى من البقاء مع الفريق وعدم السفر إلى بلادهم خلال فترة التوقف الحالية للدورى خوفا من إصابة أحدهم بوباء كورونا الذى ضرب عددا من دول العالم وأدى لتجميد النشاط الكروى فى مصر.

كان عدد من اللاعبين الأفارقة بالمصرى البورسعيدى قاموا بمخاطبة السقا وطارق العشرى المدير الفنى للفريق من أجل استغلال فترة التوقف الحالية لزيارة ذويهم، إلا أن المدير الرياضى للنادى البورسعيدى رفض تماما وتمسك ببقائهم بمصر على أمل تحسن الأوضاع وعودة النشاط الرياضى مجددا.

ويضم المصرى خمسة لاعبين أفارقة وهم سعيدو صنبورى وإيزى إيميكا واوستن أموتو وشيخ موكورو ومفتاح طقطق، بالإضافة للفلسطينى محمود وادى الحاصل على الجنسية المصرية مؤخ