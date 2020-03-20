شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. أحمد ناجى يواجه البقاء في البيت بـ" الطاولة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر أحمد ناجى مدرب حراس مرمى فريق سموحة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة تجمعة بأحد أقرابه وهما يمارسان "لعب الطاولة " في تحدى البقاء في المنزل لمواجهة فيروس كورونا .

أعلن فرج عامر رئيس نادى سموحة غلق مقر النادى الى نهاية الشهر الجارى و ذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والتزاما بتوصيات مجلس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وتخفيفا للاختلاط بين الأعضاء للحفاظ على صحتهم .

وجاء فرج عامر قائلا خلال صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك " سموحة يغلق ابوابة من غدا الي 30 مارس للاعضاء ، لكن الادارة سوف تستمر في العمل بصورة رمزية بما يضمن نضافة النادي وصيانتة وتقديم الخدمات العاجلة والحيوية لمن يرغب في ذلك " .

اتخذ مجلس إدارة نادى سموحة مجموعة من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وضمان صحة وسلامة أعضاء النادى والعاملين به، حيث قررت الإدارة تخفيض ساعات العمل لتصبح 5 ساعات يوميا بدلا من 8 ساعات وتخفيض عدد العاملين إلى النصف.

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كما تقرر إلغاء العمل ببصمة اليد واستبدالها ببصمة العين وإغلاق أبواب النادى فى تمام التاسعة مساء، وذلك أعتبارا من اليوم حتى إشعار آخر.

كانت إدارة سموحة قامت بإيقاف النشاط الرياضى فى النادى بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة ، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما .