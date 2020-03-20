شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. أرقام شريف إكرامي مع الأهلي بعد رحيله رسمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكتب شريف إكرامى حارس مرمى النادى الأهلى، أيامه الأخيرة داخل جدران القلعة الحمراء، بعدما قضى 14 عامًا من مسيرته مدافعًا عن ألوان الفريق، حيث وافقت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي برئاسة محسن صالح، في اجتماعها الجمعة مع شريف إكرامي ، وبحضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات، علي رحيله في نهاية الموسم، وعبرت اللجنة عن شكرها وتقديرها للحارس الكبير وما قدمه من جهد وعطاء على مدى سنوات طويلة. ويرصد الانفوجراف التالى مسيرة وأرقام شريف إكرامى مع الأهلى طوال فترة وجودة بالنادى. Advertisements



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