شكرا لقرائتكم خبر عن هل يكون كارتيرون السبب الرئيسى فى انتقال حسام عاشور للزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب حسام عاشور قائد النادى الأهلى من خط النهاية مع ناديه بعد اجتماعه اليوم بلجنة التخطيط بالنادى برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو وفى حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الذى أبلغوا اللاعب بعد الحاجة لجهوده وأن الموسم الحالى يعد الأخير له داخل صفوف الأهلى بناء على رغبة من السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى .

وقد تناثرت الشائعات عن دخول بعض وكلاء اللاعبين فى مفاوضات مع اللاعب من أجل انتقاله للمنافس التقليدى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعدما يصبح حرا .

ويعد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك أحد العوامل التى من الممكن أن تسهل انتقال مسمار الأهلى للزمالك نظرا للعلاقة القوية التى تربط الخواجة الفرنسى باللاعب منذ أن كان كارتيرون مديرا فنيا للأهلى من موسمين ويعرف جيدا إمكانيات قائد الفريق الأحمر .

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كارتيرون كان يعتمد كثيرا على حسام عاشور فى منطقة وسط الملعب، واشركة فى كافة المباريات التى كان يقود فيها الأهلى سواء محليا أو قاريا ، وسيكون حجر الأساس فى انتقال اللاعب للزمالك حال الوصول لصيغة اتفاق بين مجلس إدارة القلعة البيضاء واللاعب

وقد اكد اللاعب أنه مازال قادرا على الإستمرار داخل المستطيل الأخضر لمدة لا تقل عن موسمين مقبلين مؤكدا قدرته على العطاء وعدم الإستسلام لقرار لجنة التخطيط الحمراء قائلا أنه سيبحث مع نفسه الأمر خلال الأيام المقبلة وسيقوم بالتوقيع للنادى الذى يقدر تاريخه الكروى بعد حالة الإندهاش التى إصابته من موقف ناديه تجاهه والذى نزل كالصاعقة على قائد المارد الاحمر .