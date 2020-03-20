حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 20 / 3 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 20 / 3 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يبلغ حسام عاشور برفض تجديد عقده ويطالبه بالاعتزال و يوافق على رحيل شريف إكرامي بنهاية الموسم رسمياً الأهلي يبلغ حسام عاشور برفض تجديد عقده ويطالبه بالاعتزال حسام عاشور: مصدوم من موقف الأهلي ولن أعتزل الأهلي يوافق على رحيل شريف إكرامي بنهاية الموسم.. رسمياً فايلر يتسلم تقريرا من طبيب الأهلى عن موقف الإصابات الطويلة إكرامي يفعل عقده مع بيراميدز 3 سنوات بعد انتهاء ارتباطه بالأهلي اتحاد الكرة: تحديد موقف استنتاف الدوري نهاية الاسبوع المقبل Advertisements اتحاد الكرة: الأهلي والزمالك والمصري وبيراميدز يشاركون في بطولات إفريقيا حال إلغاء الدوري عاشور لـ"الخليج 365" عن مفاوضات الزمالك: "اللى فيه الخير يقدمه ربنا" محمود علاء يجرى جراحة بالليزر بسبب "غرز" الزمالك فى التوقف تعرف على توصيات كارتيرون للاعبى الزمالك بعد تجميد التدريبات لنهاية مارس

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