شكرا لقرائتكم خبر عن رضوى رضا لاعبة التايكوندو: مش بروح النادي وقاعدة فى البيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت رضوى رضا لاعبة منتخب التايكوندو أنها بعد توقف النشاط الرياضى لا تغادر المنزل إلا للضرورة قائلة " مش بنزل من البيت غير للضرورة " .

وأضافت بطلة التايكوندو أنها لم تعد تذهب الى النادى أو الكافيهات ولا اى مكان آخر حيث قالت : " طبعا مفيش ولاخروج ولا نادى ولا كافيه. وأشارت رضوى أنها تحرص على غسل يديها على فترات متقاربة جدا اى كل عدة دقائق مع استخدام المطهرات والديتول ايضا.

وأصدرت الاتحادات الرياضية بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر، بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يومًا اعتبارًا من اليوم الإثنين، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

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ويقوم اللاعبون المشاركون فى الحملة لاظهار الفارق بين بعض العادات التى يقوم بها الأفراد مع التفرقة بين الصواب والخطأ من حيث تناول السلطة الخضراء و الطريقة الصحيحة للسلام و الابتعاد متر عن اى شخص يقوم بالعطس و التدريب فى المنزل للحفاظ علي اللياقة و تجنب لمس العين والانف والفم مع غسل اليد بالماء والصابون و كذلك استخدام المنديل أو ثنى الذراع أثناء العطس أو السعال.