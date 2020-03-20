شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. فايلر يغلق مرمى الأهلى بعد رحيل إكرامى على هذا الثلاثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي فكرة التعاقد مع حارس جديد لصفوف القلعة الحمراء خلفاً لشريف إكرامي الذي أبلغته إدارة النادي رسمياً بالرحيل بنهاية الموسم الجاري.

لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..

وأعلنت ادارة التخطيط بالنادي الأهلي ابلاغها شريف اكرامي رسمياً الرحيل بنهاية الموسم الجاري وهو الأمر الذي دفع الحارس للبحث عن عدة عروض حالياً للتوقيع على اي منها خلال الفترة المقبلة.

كانت إدارة النادي الأهلي قد أبلغت قرارها بعدم تجديد تعاقد حسام عاشور بعد انتهاء عقده الموسم الجاري وهو الأمر الذي عبر فيه اللاعب اليوم في تصريحات صحفية عن صدمته كونه قدم كل حياته لخدمة المارد الأحمر.

Advertisements

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"سوبر كورة" أن البطء في التمريرات وبناء الهجمات وعدم استخلاص الكرات بسرعة كبيرة أبرز الملاحظات التي ساقها المدرب السويسري في اتخاذ قراره بشأن لاعب الأهلي الشهير، حيث أكد فايلر لإدارة النادي أن حسام عاشور يفتقد السمات التي يبني عليها خططه بالكامل والتي يأتي على رأسها البناء على قطع الكرات في أسرع وقت ممكن بالإضافة الى بناء هجمة من لمسات قليلة لا تتعدى العشرة حتى الوصول الى مرمى المنافس.

وأوضح المصدر أن حسام عاشور تقدم به السن وهو وشريف إكرامي يعلمان جيداً أنهما خارج حسابات المدير الفني نهائياً وأن ما اثير بشأن مفاجأة اللاعب بالقرار غير منطقي بالمرة، خاصة وأن عاشور بات البديل رقم 4 بمركزه في ظل تألق عمرو السولية الكبير وقدرته على تنفيذ فكر المدرب بشكل كبير للغاية ما جعله يحتكر المرتبة الأساسية في الفريق.

وتابع أن حسام عاشور ربما يقرر الرحيل عن الفريق هلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لأي من الأندية الأخرى بالدوري المصري الممتاز لمواصلة مشواره بالملاعب لموسم أو إثنين على الأكثر.

ونجحت إدارة النادي الأهلي في حسم تجديد التعاقد مع وليد سليمان جناح الفريق الذهبي بعد الجلسة التي عقدت بالأمس بين اللاعب ولجنة التطوير والتي بات على أثرها تواجده خلال الفترة المقبلة قراراً رسمياً دون تحديد مقابل مالي عن الموسم الواحد.