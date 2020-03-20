شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب عن إصابة زميل حجازي: لا يتدرب منذ أسبوع وسنتواصل للاطمئنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق مسئولو منتخب مصر الاول لكرة بقيادة حسام البدري عن إصابة احد زملاء ‏احمد حجازي المحترف بفريق وست بروميتش الإنجليزي بفيروس كورونا مؤكدين ان الفريق الإنجليزي راحة من اَي تدريبات منذ اكثر من أسبوع .

تابع مسئولو منتخب مصر انه سيتم التواصل مع احمد حجازي للاطمئنان عليه ومعرفة موقف زميله المصاب من فيروس كورونا مؤكدين ان الأندية بإنجلترا تحرص كل فترة علي متابعة لاعبيها والاطمئنان علي صحتهم.

كشف تشارلى أوستن، مهاجم فريق وست بروميتش ألبيون، الذى يضم بين صفوفه المدافع المصرى أحمد حجازى، تفاصيل إصابته بفيروس كورونا المستجد، ورحلة علاجه حتى اقترب من التعافى بشكل كبري ، عقب خضوعه لعزل صحى من قبل الأطباء.

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وكشف أوستن فى تصريحات لصحيفة "تيلجراف" الإنجليزية تفاصيل اصابته بالمرض:"درجة حرارتى ارتفعت إلى 39.7 درجة مئوية، شعرت وكأن أحد ركل دلو من الماء فوقي، كنت أقع في الماء".

أضاف مهاجم وست بروميتش حديثه قائلا:"خضعت لعزل صحى لمدة أسبوع تقريبا، بعد أن تم استدعاء الطبيب لى، وتعافيت الأن بشكل نهائي، وأبلغنى الدكتور بأنه يمكنى العودة للاتصال بأسرتى من جديد، بداية من غدا السبت".

كانت تقارير صحفية إنجليزية، قد أشارت إلى أنه تم رؤية أوستن يحضر مهرجان شلتنهام الأسبوع الماضي، وهو ما قد تسبب في تعرضه لفيروس كورونا