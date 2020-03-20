شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح : لا توجد قضية بينى وبين الطويلة وأحصل على مستحقاتى بشكل منتظم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد صلاح المدير الفنى للنجوم أنه لا توجد أى قضية بينه وبين محمد الطويلة رئيس نادى النجوم فى ظل العلاقة القوية التى تجمعه به منذ موسمين وحتى الآن .

وعن القضية التى قام برفعها فى وقت سابق قال صلاح أن الأزمة انتهت تماما وأن رئيس نادى النجوم يقوم بتسديد المبلغ بشكل شهرى ومنتظم وأن كل ما يثار حاليا من وحى خيال المحامى ، كاشفا أنه سيقوم غدا بإلغاء التوكيل الخاص به مع المحامى .

وشدد المدير الفنى الأسبق للزمالك أنه يرفض تماما الدخول فى أى مشاكل فى الوقت الحالى مع رئيس النجوم خاصة وأن الرجل لا يبخل بشئ فى دعمه مع فريقه فى إطار خطته نحو العودة للممتاز من جديد .

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تعاقد مسئولو النجوم مع محمد صلاح المدير الفنى السابق للترسانة لقيادة الفريق فنيا خلفا لأحمد سارى، الذى رحل بعد خسارة النجوم أمام منتخب السويس بهدف مقابل لا شىء فى الجولة الـ15 للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى.

كان محمد صلاح قد رحل عن تدريب الترسانة بعد الخسارة التى منى بها الشواكيش على ملعبه أمام جمهورية شبين بهدفين مقابل هدف وتجمد رصيده عند 14 نقطة فى المركز قبل الأخير للدورى.

ويتكون الجهاز المعاون لمحمد صلاح من سعيد عبد العزيز وتامر عبد الحكيم كمدربين وعبد الشافى إبراهيم كمدرب لحراس المرمى .