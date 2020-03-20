رغم الشرط الجزائي.. مدرب الرجاء: مشاركة أحداد ضرورية أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف جمال سلامي المدير الفني لفريق الرجاء البيضاوي المغربي، أنه سيستعين بلاعبه حميد أحداد في مباراة الزمالك ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكان أحداد انتقل إلى صفوف الرجاء البيضاوي المغربي قادمًا من الزمالك مطلع الصيف الحالي لكن النادي الأبيض وضع بندًا يقدر بـ200 ألف دولار إذا قرر الدفع باللاعب أمام بطل مصر.

وأضاف المدير الفني لفريق الرجاء في تصريحات نقلتها صحيفة "LE360" المغربية نقلاً عن صحيفة "الصباح"، أنه يعتبر حميد أحداد من اللاعبين المهمين الذين يعتمد عليهم كثيرًا في المباريات.

وتحدث سلامي عن الشرط الجزائي والذي وضع في عقد أحداد، قائلاً :"هذه المسألة تخص إدارة الرجاء، وإذا كان هناك بند في عقد أحداد فلابد من إدارة النادي تدفع هذا المبلغ لأننا في حاجة إلى خدمات اللاعب".

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وأكمل :"مشاركة أحداد أمام الزمالك ضرورية، وأتمنى أن يكون في أفضل أحواله من أجل مساعدة الفريق في الوصول إلى المباراة النهائية من البطولة القارية".

وكان فريق الرجاء تأهل إلى دور الأربعة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز الذي تحقق على حساب مازيمبي الكونغولي بهدفين مقابل هدف بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

وسيواجه الرجاء فريق الزمالك بدور الأربعة حيث ستقام المباراة الأولى في المغرب وتحديدًا أحد أيام الأول أو الثاني من مايو المقبل على أن تقام مباراة الإياب في مصر خلال يومي السابع أو الثامن من نفس الشهر.

الفائز من لقاء الزمالك والرجاء سيضرب موعدًا في المباراة النهائية والتي ستقام بالكاميرون من خلال مواجهة الفائز في اللقاء الثاني والذي سيجمع بين الأهلي بالوداد المغربي.