محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، موقف ناديه حول الدخول في مفاوضات مع قائد الأهلي حسام عاشور خلال الفترة المقبلة.
مرتضى قال في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365" مساء الجمعة، إن ناديه لم يدخل في مفاوضات مع حسام عاشور.
وأضاف رئيس الزمالك :"كيف يحدث مفاوضات مع حسام عاشور والجميع يتواجد في منازلهم بسبب فيروس كورونا؟".
وكانت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي أبلغت حسام عاشور بأنه لن يكون متواجدًا في صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل (طالع التفاصيل).
في المقابل، علّق حسام عاشور على قرار لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، كاشفًا عن تعثر المفاوضات حول استمراره مع القلعة الحمراء (طالع التفاصيل).
جدير بالذكر أن حسام عاشور البالغ من العمر 34 عامًا تم تصعيده للفريق الأول منذ موسم (2004 - 2005) ليصبح أحد الركائز الأساسية رفقة الفريق الأحمر.
ويُعد عاشور القائد التاريخي للأهلي بتتويجه بـ34 بطولة سواء كانت محلية أو قارية حيث توّج بلقب الدوري خلال 12 مناسبة مقابل خمس بطولات دوري أبطال أفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد قرار الرحيل.. أول تعليق من الزمالك حول التعاقد مع حسام عاشور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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