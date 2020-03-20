سيناريو تخيلي.. ماذا لو تفكك ليفربول ورحل صلاح؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قبل توقف الدوري الإنجليزي بسبب فيروس كورونا كان ليفربول يعيش أفضل أوقاته محليًا بعدما أصبح "الريدز" قاب قوسين أو أدنى من التتويج بالدوري الإنجليزي "بريميرليج".

ليفربول متصدر الترتيب بـ82 نقطة والمتفوق على بطل آخر نسختين مانشستر سيتي بفارق 25 نقطة في احتياج إلى ست نقاط لتحقيق لقب غائب عن خزائنه قرابة 30 عامًا.

لكن صحيفة "إكسبريس" قامت بسيناريو تخيلي، أين سيكون مصير نجوم ليفربول إذا تفكك الفريق؟

- أليسون إلى تشيلسي:

الحارس البرازيلي والذي يُعد أحد أهم أعمدة ليفربول تلقى عرضًا من جانب تشيلسي قبل انتقاله إلى صفوف "الريدز" في صيف 2017.

تشيلسي سيكون الجهة القادمة للحارس البرازيلي في ظل احتياج فرانك لامبارد المدير الفني للبلوز لتدعيم حراسة مرماه خاصة بعد تراجع حارسه الإسباني كيبا أريزابالاجا.

- طريق فان دايك وثلاثي الدفاع:

حاليًا يحتاج مانشستر سيتي إلى تدعيم دفاعه خاصة بالنظر إلى مستوى مدافعي "السيتيزنز" في الموسم الحالي مما أدى إلى ابتعادهم عن المنافسة على لقب الدوري للموسم الثالث على التوالي.

السيتي حال رغبته في تدعيم الدفاع سيكون النظر موجه إلى فيرجيل فان دايك والذي حاول سابقًا في التعاقد معه وتحديدًا خلال فترة تواجده مع ساوثهامبتون.

الظهير الأيمن لليفربول ألكسندر أرنولد ستكون وجهته نحو العاصمة الإنجليزية "لندن" وتحديدًا الانتقال لتوتنهام هوتسبير الذي يسعى لتدعيم هذه الجبهة بعدما عبر مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو في أكثر من مناسبة في ظل المستوى المتفاوت لسيرجيو أورييه.

لاعب آخر من ليفربول سيكون مفضل عند فرانك لامبارد مدرب تشيلسي حيث سيقع اختياره على المدافع جو جوميز.

صحيفة "إكسبيرس" كشفت أن سبب اختيار لامبارد لجوميز نظرًا لصغر سنه بجانب أنه لاعب إنجليزي وهذا ما يفضله المدير الفني للبلوز وفقًا لسياسته الحالية.

أندرو روبيرتسون الظهير الأيسر في ليفربول واللاعب الأبرز في تشكيل يورجن كلوب ستكون وجهته إلى العدو وتحديدًا مانشستر يونايتد.

روبيرتسون رحيله إلى يونايتد يأتي لرغبة "الشياطين الحمر" في تدعيم هذه الجبهة في ظل الامكانيات التي يتوفر لها الظهير الأسكتلندي.

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- يونايتد يستحوذ على نجوم الوسط:

تفكيك ليفربول سيكون عامل مميز عند مانشستر يونايتد الذي سيستحوذ على غالبية نجوم ليفربول ويأتي في مقدمتهم الثنائي جوردان هندرسون وفابينيو.

بالتأكيد لن يرغب هندرسون في أن تكون وجهته المقبلة إلى الغريم مانشستر يونايتد لكن الأخير يحتاج إلى لاعب يمتلك الروح والإرادة وهذا ما يتميز به قائد ليفربول.

في المقابل، نال فابينيو العديد من الاهتمامات من جانب مانشستر يونايتد قبل رحيله من موناكو إلى ليفربول في صيف 2017.

جيني فينالدوم سيكون اللاعب المفضل عند جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام حيث حاول "السبيرز" أن يحصل على خدمات متوسط ميدان منتخب هولندا خلال فترة تواجده مع نيوكاسل إلا أن ليفربول حسم الصفقة في صالحه.

أما الدولي الغيني نابي كيتا متوسط ميدان ليفربول سيرحل إلى ليستر سيتي في ظل معاناته الحالية مع "الريدز" من حيث المشاركة والإصابات.

كيتا سيجد نفسه مع ليستر سيتي والذي يقوده فنيا برندان رودجرز حيث يمتلك الأخير القدرة في إعادة اللاعبين لمستواهم وهذا ما يسعى له كيتا عندما كان في لايبزيج الألماني.

- أرقام مخيفة لصلاح مع السيتي:

عندما نتحدث عن هجوم ليفربول سنسلط الضوء على الثلاثي الأبرز محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو.

صلاح سيكون اللاعب المميز عند بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي والذي يهتم بالأسلوب الهجومي خلال طريقة لعبه.

انتقال صلاح إلى السيتي يعني أن النجم المصري سيتخذ القرارات الصحيحة في طريقة إنهاء الفرص وهو ما سيساهم في تحقيق أرقام مخيفة رفقة جوارديولا.

أما طريق ساديو ماني سيكون الرحيل لمانشستر يونايتد في ظل معاناة الأخيرة من النقص في اللاعبين المميزين في الجانب الهجومي.

اللاعب الثالث في هجوم ليفربول فيرمينو طريقه سيكون إلى ملعب "الامارات" معقل فريق آرسنال حيث يمتاز البرازيلي بالموهبة وهو ما ينقص "الجانرز" منذ رحيل الأسطورة دينيس بيركامب.