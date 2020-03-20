طارق السيد: خسارة الزمالك أمام الأهلي في مباراة الـ 6 الشهيرة كانت بسبب غرور أتو فيستر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

نفى طارق السيد، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، ما يتردد حول احتمالية "تفويت" مبارة الـ 6-1 الشهيرة أمام الأهلي، مؤكدًا أن فريقه خسر تلك المباراة بسبب المدير الفني وقتها.

وقال السيد في تصريحات تلفزيونية لبرنامج أون سبوت المذاع عبر قناة أون تاسم سبورتس:" من يتحدث عن تفويت الزمالك لمواجهته أمام الأهلي التي انتهت بنتيجة 6 -1 للفريق الأحمر مختل عقليًا".

وأضاف:" كانت مباراة صعبة للفريقين ومن ساهم في هزيمتنا يومها غرور المدرب أتوفيستر المدير الفني للزمالك وقتها، حين غير طريق اللعب التي اعتادوا عليها".

Advertisements

وتابع:" كانت من ضمن الأشياء التي ساهمت في هزيمتنا أمام الأهلي مشاركة رضا سيكا الذي كان عائدا وقتها من الإصابة، فأصبح ثغرة أمام الأهلي".

وأوضح، أنه لا صحة لما يقال حول اتفاق اللاعبين على خسارة المباراة أمام الأهلي لرحيل المدرب أوتوفيستر، مؤكدًا أن تلك المباراة لو اعيدت 100 مرة لن تنتهي بتلك النتيجة التاريخية.

وأتم تصريحاته:" كان في توفيق كبير جدا مع الأهلي عكس الزمالك في تلك المباراة، وأتوفيستر قالنا لنا انه سيفوز على الأهلي بأي تشكيل".