طارق السيد يتحدث عن مفاوضات الأهلي المتكررة.. جلسة الخطيب.. وتهديد والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف طارق السيد، اللاعب الأسبق للزمالك ومنتخب مصر، عن كواليس مفاوضاته مع الأهلي حين كان قائدًا لفريق الكرة بالقلعة البيضاء، لافتًا أن مسؤولو القلعة الحمراء جلسوا معه عدة مرات حين كان لاعبًا.

وقال السيد في تصريحات تلفزيونية لبرنامج أون سبوت المذاع غبر قناة أون تايم سبورتس:"الأهلي عرض علي الانضمام إلى القلعة الحمراء خلال 3 مناسبات متفرقة أعوام 2001 و2003 و 2005، مؤكدًا أنه دخل في محادثات مع كل من عدلي القيعي وثابت البطل لحسم موقفه من ترك الزمالك".

وأضاف، جلست مع محمود الخطيب في منزله قبل ذلك لإقناعي بالانتقال إلى الأهلي وترك الزمالك، لكن موقفي كان واضحا بعدم مغادرة القلعة البيضاء أي كان العرض المقدم.

وتابع:" وافقت على الجلوس مع الخطيب كونه أسطورة ومثل أعلى لأي لاعب والجلوس معه شرف، لكن موقفي كان عدم قبول العرض".

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وأوضح، أن أكثر شيء ازعجه في الجلسة مع محمود الخطيب وقتها، الحديث الدائم من جانب مسؤول الأهلي عن القلعة الحمراء وتاريخها وقيمتها دون التطرق للحديث عن اللاعب الذي يتفاوض معه لضمه.

وأشار إلى أن والده كان رافضًا لفكرة رحيله عن الزمالك والانتقال إلى الأهلي وقتها، رغم أن في تلك الفترة كان يقدم أداء مميز ودائما ما كان حاضرا مع منتخب مصر.

وأتم السيد تصريحاته:" والدي كان زملكاوي جدا ومتعصب لتشجيع وقال لي ممنوع إنك تنتقل إلى الأهلي ولو حدث ذلك لن تكون ابني ولن أعرفك".