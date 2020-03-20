شاهد .. عصام الحضري ينصح حسام عاشور بالأعتزال بعد استغناء الأهلي

وجه الحارس الأسطوري عصام الحضري نجم منتخب مصر السابق رسالة مؤثرة إلى حسام عاشور قائد فريق الأهلي بعد قرار القلعة الحمراء بالاستغناء عن اللاعب اليوم .

ونوه الحضري في رسالته الى ان حسام عاشور عليه الاعتزال بعد التفكير الجيد في الأمر خاصة وان

عمره أصبح 34 عاما.

وكتب اسطورة حراس المرمي رسالة لحسام عاشور عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قال فيها : "صديقي و اخي الصغير حسام عاشور : هذه هي كرة القدم (متقلبة) ،

لا تعطي دائما بل تأتي أحيانا على من صنعوا جزء من تاريخها ، ولك العبرة في أمثال كثيره " .

وتابع الحضري في رسالته لحسام عاشور : " لكنني أعرف أنك الآن غير مستقر الفكر لانه حدث ما لم تتوقعه وغير مدرك له لكن عليك اتخاذ القرار السليم يا ابن ال ٣٤ عاما " .