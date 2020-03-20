قام سمير عبدربه المدير التنفيذي لمركز شباب الجزيرة بجولة تفقدية اليوم في المركز في اطار المتابعة الدورية لاعمال التطهير والتعقيم للحد من انتشار فيروس كورونا ورافقه في الجولة شريف منصور نائب المدير والدكتور صابر عبد الغني مدير النشاط الرياضي . وكان مسئولي مركز شباب الجزيرة قد اعلنوا عن تعليق جميع الأنشطة بالمركز لمدة اسبوعين بناء علي تعليمات مجلس الوزراء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأكدوا في بيان رسمي أن المركز غير مغلق أمام الأعضاء ولكن تم منعهم من التواجدهم في الأماكن المغلقة . لمدة اسبوعين بناء علي تعليمات مجلس الوزراء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأكدوا في بيان رسمي أن المركز غير مغلق أمام الأعضاء ولكن تم منعهم من التواجدهم في الأماكن المغلقة . Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. المدير التنفيذي لمركز شباب الجزيرة يتابع اعمال التطهير في المركز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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