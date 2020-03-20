شاهد .. ميسي يخوض تحدي البقاء في المنزل مع ابنه

نشر النجم الارجنتيني ليونيل ميسي فيديو جديد لتحدي البقاء في المنزل وهو يؤدي تدريبات اللياقة البدنية رفقة ابنه . ونشر ميسي الفيديو لتشجيع عشاق اللعبة على البقاء في المنزل تفاديا لانتشار فيروس كورونا حول العالم. ووجه ميسي دعوة لزملائه في برشلونة، التشيلي أرتورو فيدال، والأوروغواياني لويس سواريز، والإسباني خوردي ألبا، وزميله في منتخب الأرجنتين، سيرجيو أغويرو، لأداء التحدي من بعده. 📹 | ميسي لا ينسى واجبه في الحفاظ على لياقته البدنية حتى في توقف النشاط.🏋pic.twitter.com/Kj3elgYLRC — BelGoal.com (@BelGoalCom) March 20, 2020

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