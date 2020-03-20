لاعب الزمالك السابق ينتقد لجنة التخطيط بالأهلي بسبب حسام عاشور

انتقد أحمد مجدي لاعب فريق كرة القدم السابق بنادي الزمالك ، مجلس إدارة النادي الأهلي بسبب عدم التجديد لقائد الفريق حسام عاشور وإعلان عدم الحاجة له بقرار من المدير الفني

للفريق الأحمر السويسري رينيه فايلر.

ونشر أحمد مجدي تغريده عبر موقع "تويتر" قال فيها "الاهلي يدير ملف التجديد بأكبر خطأ وهو عدم التجديد لحسام

عاشور احد ابناء الاهلي المخلصين معملش مشكله مطلبش فلوس عند تجديد تعاقده صاحب رقم قياسي في البطولات" .

وتابع: " لازم الانديه الكبيره تعمل هويه للاعبي الكبار اصحاب التاريخ الكبير مش معني فايلر مش عاوزه امشيه بعد كل التاريخ الكبير ده".