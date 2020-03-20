شاهد .. بافيتيمبي جوميز لاعب الهلال السعودي يتحدى كورونا

حرص مهاجم نادي الهلال السعودي بافيتيمبي جوميز على تحدي فيروس كورنا من خلال تنظيف منزله بنفسه . خلال تنظيف منزله بنفسه . ونشر جوميز فيديو وهو ينظف المنزل على انغام هتافات جماهير النادي في تحدى جديد للحد من انتشار فيروس كورونا . Advertisements بافتيمبي غوميز ضد #النصر :

- 90 دقيقة

- 0 تسديدات

- 0 تسديدات على المرمى . pic.twitter.com/FcbjDN3q9j — كورة النصر 🦁 (@9Kora) March 20, 2020

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