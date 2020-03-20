شاهد.. رد وائل جمعة على تريزيجيه في تحدي الخير

رد وائل جمعة مدافع الأهلى ومنتخب مصر السابق على "تحدي الخير"، االذى انتشر مؤخراً بين نجوم كرة القدم لمساعدة الأسر المتضررة بسبب توقف عدد من الأنشطة نتيجة لانتشار فيروس كورونا.
وقام وائل جمعة بنشر فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيه:
"قبلت التحدى من تريزيجيه وأتقدم بالشكر له ولكل أصدقائي الذين شاركوا في هذا التحدي" ، "أتحدىبكفالة 40 أسرة لمدة شهر، وأدعوا زملائي حسنى عبد ربه وأبو تريكة وأحمد حسن وعصام الحضرى ومحمد شوقى وعماد متعب".
وأتم : "ربنا يقدرنا على فعل الخير ومشاركة الناس في الأوقات الصعبة اللي بتمر علينا، وبشكر كل فاعل خير".
شاهد الفيديو
شكر لأحمد فتحي وتريزيجيه وسعد سمير على هذه الفكره ❤️@Trezeguet@AhmedFathi @SSamir@trikaofficial @ElHadary @emadmeteb90plus @midoahm @AhmedHassan pic.twitter.com/k30cwW0ldL— Wael Gomaa (@WaelGomaa) March 20, 2020
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