وجيه عزام : خطة بديلة لاعداد ابتسام زايد للأوليمبياد

تبدأ ابتسام زايد لاعبة منتخب مصر للدراجات والمتأهلة الى دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 برنامج الاستعدادا الأسبوع المقبل .
وكشف والدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والافريقي للدراجات في تصريحات خاصة أن البرنامجيشمل الجانب البدني وسيكون في المركز الأوليمبي بالمعادي الى جانب تدريبات بمضمار الدراجات في ستاد القاهرة الدولي والذي يتم تجهيزه حاليا وتنظيفه من اثار الامطار التي عمت مصر الاسبوع الماضي .
وعن بطولة العالم للناشئين والتي من المقرر ان تستضيفها مصر في شهر اغسطس المقبل كشف رئيس الاتحاد عن مصير البطولة مرتبط بإقامة الأوليمبياد ففي حالة عدم تأجيل دورة اللعاب الأوليمبية لإان بطولة العالم ستكون في موعدها .
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