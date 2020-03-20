اشتعلت أزمة في اتحاد التايكوندو بعدما ظهر صراع كبير بين عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس إحدى المناطق على صفحات التواصل الاجتماعي.
الأزمة لها جذور من الماضي حيث إن الصراع بين العضو ورئيس المنطقة ليس جديدًا وتكررَّ من قبل، قبل أن يتدخلمجلس الإدارة ويجمد نشاط المنطقة ويحيل الثنائي للتحقيق .
الصراعات داخل مجلس التايكوندو تحتاج لتدخل فوري من العقلاء أصحاب التاريخ في اللعبة لإنقاذ الوضع قبل الانفجار .
كانت هذه تفاصيل خبر صراع جديد داخل اتحاد التايكوندو قد يؤدي إلى الانفجار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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