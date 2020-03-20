صراع جديد داخل اتحاد التايكوندو قد يؤدي إلى الانفجار

اشتعلت أزمة في اتحاد التايكوندو بعدما ظهر صراع كبير بين عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس إحدى المناطق على صفحات التواصل الاجتماعي.

الأزمة لها جذور من الماضي حيث إن الصراع بين العضو ورئيس المنطقة ليس جديدًا وتكررَّ من قبل، قبل أن يتدخل

مجلس الإدارة ويجمد نشاط المنطقة ويحيل الثنائي للتحقيق .

الصراعات داخل مجلس التايكوندو تحتاج لتدخل فوري من العقلاء أصحاب التاريخ في اللعبة لإنقاذ الوضع قبل الانفجار .