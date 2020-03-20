فيروس كورونا: “العزل ليس بهذا السوء” .. رونالدو يستمتع بوقته في فيلا “فاخرة” مع أسرته

حصل “كريستيانو رونالدو” على إذن من ناديه يوفنتوس للذهاب إلى ماديرا، الجزيرة البرتغالية التي ولد فيها، لمساعدة والدته وإكمال الحجر الصحي من فيروس “كورونا” في منزله.

وفقًا لـ “La Stampa ” يكمل الدون العزلة الذاتية الطوعية في ماديرا، بعد عدم ظهور أعراض الكورونا الاولية عليه، مع الكثير من التدريبات في فيلا “مُبهرة”، بصحبة صديقته “جورجينا رودريجيز”، التي تنشر تفاصيل العزل باستمرار عبر حسابها على “انستجرام”.

تم تجهيز الفيلا البيضاء والرمادية المطلة مباشرة على المحيط الأطلنطي بكل وسائل الراحة، بما في ذلك مسبحين أولمبيين – حدهما على السطح ومحمي ببنية معمارية رائعة- اثنين من الصالات الرياضية، وحتى ملعب كرة قدم بالحجم العادي.

زمن الواضح أن هناك مرآبًا كبيرًا به خمسة أماكن لوقوف السيارات، ويركض رونالدو كل يوم في منتزه ماكسي الخاص به، ويتدرب في الصالات الرياضية المختلفة على سطح المنزل، كما يسبح لمدة ساعة على الأقل في الفيلا المجهزة بمسابح أولمبية.

وقد عاد صاحب الخمس كرات ذهبية إلى ماديرا لزيارة والدته “دولوريس أفيرو” بعد تعرضها لأزمة صحية مؤخرًا، وهي الآن تستقر في فيلا فاخرة لمدة 15 يومًا.

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ويقال أن شقيقه هوغو يعيش أيضًا في الطوابق السفلية، من هذا المنزل المكون من سبعة طوابق الذي اشتراه نجم يوفنتوس مؤخرًا في فونشال.

ربما لم يتوقع رونالدو تمديد إقامته بالبرتغال، لكن حالة طوارئ مدينة تورينو بسبب “كوفيد 19” جعلته يقضي وقتًا سعيدًا رفقة عائلته الصغيرة.