بسبب فيروس كورونا.. فريق سيون السويسري يسرح 9 لاعبين من ضمنهم نجمي آرسنال

قرر فريق “سيون السويسري” فسخ عقد تسعة من لاعبية، على رأسهم الكاميروني “أليكسندر سونج”، والسويسري “يوهان دجورو”، نجمي فريق آرسنال الإنجليزي السابقين.

وأكدت العديد من التقارير الصحفية داخل سويسرا، ان فريق “سيون” قرر تسريح 9 لاعيبة، بسبب توقف النشاط الرياضي داخل سويسرا، في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا بمختلف أنحاء أوروبا.

وأوضحت شبكة “سكاي سبورتس” العالمية، أن تأجيل الدوري السويسري منذ بداية شهر مارس الجاري، أدى إلى أزمة كبيرة بين اللاعبين والأندية بسبب الأجور، إذ رفض عدد كبير من اللاعبين الموافقة على خفض رواتبهم.

وأرسل سيون خطابات لجميع لاعبيه، يبلغهم فيها بقرار تخفيض الرواتب، ولم يرد النجمان “سونج ودجورو” على قرار الإدارة بالإضافة إلى 6 لاعبين آخرين، مما دفع مسؤولي الفريق إلى فسخ عقودهم.

وذكر “كريستيان كونستانتين”، رئيس النادي انه اتخذ هذه الإجراءات لتفادي الخسائر جراء الأزمة الراهنة. وقام بتخفيض أجور اللاعبين خلال الفترة المقبلة، مطالبا الجميع بسرعة الرد حتى يتخذ النادي إجراءاته، ما دفعه لفسخ عقود من لم يبلغ المسؤولين بموقفه.

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وأضاف “لقد حُرمنا جميعا من دخلنا. لا يتم السماح لنا بتقديم عمل لهؤلاء اللاعبين، ولا يتم السماح لهم بالعمل”.

وصرح “كوستا بوناتا” وكيل أعمال المدافع دجورو: “ما فعله سيون غير صحيح تمامًا، كان من المستحيل ان يرد اللاعبين على الاقتراح المقدم من رئيس النادي في فترة زمنية قصيرة”.

بينما قال “لوسيان فالوني” رئيس اتحاد نقابة اللاعبين بسويسرا: “نتوقع إلغاء هذه القرارت الساذحة والغير لائقة على الفور، وفتح محادثات لإيجاد الحلول المناسبة”.

يذكر ان “أليكسندر سونج” مثل فريق آرسنال ووست هام في انجلترا، ولعب ايضًا لصالح برشلونة الإسباني وروبين كازان الروسي، وحصد لقب الدوري الإسباني والسوبر الإسباني مع البلوجرانا، بينما بدأ “يوهان دجورو” الدولي السويسري مسيرته الكروية مع نادي آرسنال الإنجليزي في عام 2004، وانتقل عام 2014 الي نادي هامبورج الألماني.