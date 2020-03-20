رياضة | لافتة رائعة من نادي ليون لمحاربة كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لافتة رائعة من نادي ليون لمحاربة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ليون الفرنسي، اليوم الخميس، عن تبرعه بمبلغ 300 ألف يورو، لتعزيز الإجراءات الصحية المتبعة في بلاده لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .

وذكر ليون في بيان رسمي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، إنه يسعى لدعم الإجراءات التي تتخذها بلاده في مكافحة الفيروس المستجد، بالتحديد في منطقة رون ألب التي تقع بها المدينة والنادي، خاصة مع وصول عدد المتوفين جراء هذا الفيروس إلى 372، من بينهم 108 خلال الأربع وعشرين الساعة الماضية.

وأضاف البيان أن المبلغ سيتم تقسيمه على قسمين، الأول مبلغ 100 ألف يورو لدعم كل عمليات البحث العلمي لمواجهة ظاهرة تفشي كورونا في البلاد.