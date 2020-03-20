رياضة | تقرير - حسام عاشور يرحل عن الأهلي بنفس سيناريو الثلاثي الذهبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير - حسام عاشور يرحل عن الأهلي بنفس سيناريو الثلاثي الذهبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النادي الأهلي اليوم الجمعة رحيل الثنائي شريف إكرامي وحسام عاشور لاعبا الفريق الأول لكرة القدم، بعد سنوات كبيرة قضاها إكرامي وعاشور داخل جدران القلعة الحمراء.

الأهلي كشف في بيان رسمي بأن النادي لن يجدد تعاقده معه والذي ينتهي نهاية الموسم الجاري لعدم حاجة الفريق لخدماته الفنية وبناء على رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، أما إكرامي فكشف مسئولو النادي الأحمر بان رحيله جاء تلبية لرغبته بعدما أكد في وقت سابق رغبته في الرحيل.

وبرحيل إكرامي وعاشور لن يتبقى من جيل الأهلي الذهبي إلا وليد سليمان وأحمد فتحي الذي سيناقش ملف تجديد تعاقده الأحد المقبل في جلسة ستعقدها لجنة التخطيط معه وبحضور أمير توفيق مدير التعاقدات وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

ولم يكن سيناريو رحيل إكرامي وعاشور عن الأهلي بهذه الطريقة هي الأولى لكن سبق وفعلها الأهلي مع عدد من لاعبيه والتي نستعرضها في هذا التقرير :-

أحمد بلال

أجبر أحمد بلال مهاجم الأهلي السابق وأحد أبرز الهدافين في تاريخه على الرحيل عن الأهلي حيث لعب أحمد "أجوال" كما يحب أن يلقب خاض مع الفريق الأحمر 105 مباراة ونجح خلالهم في تسجيل 55 هدف، ليرحل عن القلعة الحمراء بسبب عدم رغبة حسام البدري المدير الفني للفريق في هذا التوقيت الذي طلب من النادي عدم تجديد التعاقد معه وينتقل إلى سموحة ومنه إلى إنبي ثم يختتم مشواره مع الوحدات الأردني ويعلن بعدها اعتزاله كرة القدم.

حسام غالي

أعلن حسام غالي قائد وسط الأهلي اعتزاله كرة القدم في إبريل من عام 2018 بعدما عاد إلى القلعة الحمراء قادما من النصر السعودي.

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عودة غالي من النصر السعودي إلى الأهلي كانت لأجل تكريمه في الأهلي وإعلان اعتزاله لكرة القدم بعد سنوات عديدة قضاها مع عالم الساحرة المستديرة.

وعقب عودة غالي من النصر السعودي لم يعتمد عليه حسام البدري المدير الفني للأهلي في ذاك التوقيت ليخرج إلى وسالئل الإعلام ويعلن اعتزاله كرة القدم.

خاض حسام غالي خلال مسيرته الكروية مع النادي الأهلي (301 مباراة) في مختلف البطولات بواقع (184 مباراة بالدوري - 25 مباراة بكأس مصر - 4 بالسوبر المصري - 84 مباراة بالبطولات الأفريقية - 1 مباراة بكأس العالم للأندية - 3 مباريات بالبطولات العربية)، وسجل "الكابيتانو" 15 هدفًا فقط بالقميص الأحمر.

حقق حسام غالي 14 بطولة خلال مسيرته الكروية مع النادي الأهلي ( 4 بطولات دوري - 3 بطولات كأس مصر - 3 سوبر مصري - 2 دوري أبطال أفريقيا - 1 سوبر أفريقي 1 بطولة الكونفيدرالية).

عماد متعب

قال عماد متعب مهاجم الأهلي وقائده السابق بأنه أجبر على اعتزال كرة القدم بسبب حسام البدري المدير الفني السابق للفريق الأحمر في الوقت ذاته لعدم اقتناعه به في الفترة الأخيرة.

وفي الحادي والثلاثين من شهر يوليو 2018 خرج متعب في تصريحات تلفزيونية أعلن خلالها انتهاء مسيرته الكروية، بعد انتهاء إعارته لفريق التعاون السعودي، ورفض مسئولو الأهلي التجديد له بناء على وجهة نظر فنية لحسام البدري المدير الفني للفريق الأحمر.

متعب خاض مع الأهلي 320 مباراة، سجل خلالها 126 هدفا، وتوج بـ11 لقبا للدوري المصري، و3 ألقاب لكأس مصر، و7 ألقاب للسوبر المصري، و4 ألقاب لبطولة دوري أبطل إفريقيا، ومثلهم للسوبر الإفريقي، ولقب لكأس الكونفدرالية.