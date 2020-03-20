رياضة | هداف المنصورة لـ "الخليج 365 الرياضي": فترة التوقف أثرت علينا بالسلب.. والموسم غامض بسبب الكورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هداف المنصورة لـ "الخليج 365 الرياضي": فترة التوقف أثرت علينا بالسلب.. والموسم غامض بسبب الكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعد اللاعب أحمد رجب "هريسة" مهاجم وهداف فريق المنصورة، بالمجموعه الثالثة في دوري القسم الثاني، من اللاعبين البارزين، على مدار الموسم الحالي، بعدما نجح في إحراز ٩ أهداف، بالتساوي مع اللاعب علي بهيج مهاجم فريق فاركو.

أجرى "الخليج 365 الرياضي" حواراً مع اللاعب كشف خلاله عن مرحله الانتقال من صراع الهبوط إلى المنافسة على الصعود للممتاز، وتاثير الكورونا علي المنصورة، والعديد من النقاط الهامة في السطور التالية :

كيف تحول المنصورة للمنافسة على الصعود، رغم البداية الغير جيدة؟

لم نكن نصارع علي الهبوط ولكن عدم التوفيق هو ماجعلنا في ذلك المركز المتأخر لفترات، لكن رضا العيسوي المدير الفني السابق، للمنصورة، كان يبدل معنا جهدا كبيرا ، وانا علي المستوي الشخصي طوّر في امكانياتي وتحفيزه لي سر نجاحي.

ما أسباب تطوير مستوى الفريق والمنافسة على الصعود؟

تحدثنا نحن اللاعبين الكبار مع جميع اللاعبين حول الوصول بنا الحال لتلك المراكز واننا لابد علينا ان نتخطي تلك العقبه والرجوع للمكان الطبيعي وهو المنافسه علي الصعود للدوري الممتاز كما هو الحال الان وبالطبع حدث فارق كبير.

كيف استطعت أن تحصل علي لقب هداف المجموعة حى الآن؟

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أركز دائما في عملي والمهام المطلوبة مني وكل خطوه وكل مباراه هي مباراه كأس بالنسبه لي واسعي دائما أن أكون رقم واحد.

ما رأيك في صراع المنافسة على لقب الهدف؟

أنافس زملائي دائما بكل احترام جميعهم، لاعبين كبار مثل حسام جلال لعب للاهلي ووليد عطيه لعب للإسماعيلي ومهاجمين شباب مثل محمد رضا ومحمد أشرف ولكن الخبره دائما والتأقلم السريع والاجتهاد هو مااسعي الية.

كيف تري الكورونا في المنصورة؟

الامور غامضه جدا بالنسبه لنا، مريت بتلك الظروف من قبل وأثناء ثوره ٢٥ يناير ومذبحه بورسعيد ولكن الأمر صعب جدا علي لاعب الكرة الجلوس في المنزل فتلك المهنه تعد "اكل عيش " لكل من يعمل بها .

هل يوجد تواصل بينكم وبين الجهاز الفني؟

نعم دائما يوجد تواصل بيننا ويحدثنا للتدريب في "جيم" قريب من المنزل او التدريب في المنزل لكي لا نتأثر بفترة الغياب.

