رياضة | عاجل.. الكاف يغلق مقره الرئيسي بالقاهرة بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الكاف يغلق مقره الرئيسي بالقاهرة بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف غلق المقر الرئيسي للاتحاد في القاهرة بشكل رسمي خلال الساعات الماضية بسبب فيروس كورونا

وأعلن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر مقطع فيديو نشره عبر تويتر عن غلق مقر الكاف في القاهرة وطالب العاملين بالعمل من منازلهم حفاظا على سلامتهم

واكد أحمد أحمد في رسالته على أن ايقاف الدوريات وتعليق النشاط الكروي في إفريقيا يبحث الكثير من الجماهير ولكنه اشار إلى أن سلامة اللاعبين والجماهير أهم من اللعبة

ووجه أحمد أحمد الشكر لجميع اللاعبين الذين ظهروا في مقاطع فيديو عبر مواقع التوصل الاجتماعية لتوعية الجماهير للتصدي لخطر فيروس كورونا كما أكد على أن سلامة الجميع هي الهدف الرئيسي خلال الفترة الحالية.