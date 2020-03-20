رياضة | عاجل - نجم ريال مدريد يفقد أحد أفراد عائلته بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - نجم ريال مدريد يفقد أحد أفراد عائلته بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مازال فيروس كورونا القاتل يواصل سحقه للرياضيين حول العالم، حيث فقد نجم ريال مدريد الإسباني أحد أفراد عائلته بسبب الفيروس المُدمر.

وقال أليكس فرنانديز شقيق ناتشو مدافع الفريق الملكي في تصريحات صحفية :"فقدنا أحد أفراد العائلة بسبب فيروس كورونا".

وتعد إسبانيا وإيطاليا ضمن أكثر الدول بعد الصين وإيران معاناة من فيروس كورونا الذي أدى انتشاره لإيقاف العديد من المنافسات الرياضية حول العالم.

يذكر أن لاعبي ريال مدريد يخضعون للحجر الصحي المنزلي كما توقف فريق كرة القدم عن التمارين مؤقتاً.