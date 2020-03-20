رياضة | "كورونا" بين رغبة الفرق الهابطة في الالغاء وطموح الصاعدين في الاستمرار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كورونا" بين رغبة الفرق الهابطة في الالغاء وطموح الصاعدين في الاستمرار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"ربا ضرة نافعة" هذا ما ينطبق على حال الاندية المهددة بالهبوط بجميع الدوريات وخاصة أندية القسم الثالث، حيث جاء قرار تعليق النشاط الرياضي ليفتح لتلك الاندية باب الأمل في البقاء في دوري القسم الثالث، وذلك حال إلغاء النشاط الرياضي هذا الموسم والذي يترتب عليه إلغاء الهبوط.

وبين رغبة الاندية المهددة بالهبوط وامنيات الفرق المتصدرة والتي تحلم بالعود، يأتي خطر "كورونا" ليكون الحكم الفيصل بين الاثنين وينتظر الجميع قرار اللجنة الخماسية بالاستئناف او الالغاء.

وتزامنا مع الحالة التي يعيشها الوسط الرياضى، تتصاعد الدعوات من الفرق الهابط لدوري القسم الرابع والمعدة بالهبوط، متمنين إلغاء النشاط الرياضي وإلغاء الهبوط.

في المجموعة الثانية بدوري القسم الثالث، تأكد هبوط كلا من نجوع مازن، صاحب المركز الأخير برصيد10 نقاط، ونادي اهلي المنشاة ، صاحب المركز قبل الأخير برصيد 15 نقاط، ليتبقي فريقين ليكتمل عدد الفرق الأربعة الهابطة لدوري القسم الرابع، والتي تنحسر بين فرق نادي قوص، نادي مكة المكرمة ، ونادي اخميم.

وتاتي المباريات المتبقية، لتلك الفرق المهددة بالهبوط كما يلي:

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يتبقى لفريق قوص صاحب المركز العاشر برصيد 16 نقطة، مبارتين أمام نجوع مازن ، وأهلي المنشأة، الفريقان اللذان هبطا رسميا لدوري القسم الرابع.

فيما يتبقى لفريق نادي مكة المكرمة صاحب المركز التاسع برصيد17 نقطة، مبارتين أمام مركز شباب البلينا، صاحب المركز السادس برصيد28 نقطة، وفريق نادي قفط وصيف المجموعة برصيد 41 نقطة.

ويتبقي لفريق اخميم صاحب المركز الثامن برصيد21 نقطة، مبارتين أمام نادي البداري، صاحب المركز الرابع برصيد 37 نقطة، ونجوع مازن صاحب المركز الأخير بجدول المجموعة برصيد10 نقاط .

يذكر ان فريق نادي قنا حسم صعوده لدوري الترقي للقسم الثاني، قبل انتهاء المسابقة باسبوعين، بعد تصدره لجدول المجموعة برصيد 50 نقطة، بفارق 9 نقاط عن المركز الثاني الذي يحتل فريق نادي قفط

ترتيب المجموعة الثانية

1_قنا 50 نقطة

2_قفط 41 نقطة

3_شباب المراغة 41 نقطة

4_البداري37 نقطة

5_شباب سوهاج 28 نقطة

6_البلينا 28 نقطة

7_المراغة 26 نقطة

8_اخميم21 نقطة

9_مكة المكرمة 17 نقطة

10_قوص 16 نقطة

11_اهلي المنشاة 15 نقطة

12_نجوع مازن 10 نقاط