رياضة | كورونا يحكم.. برشلونة يقوم بحركة مفاجئة ضد نجومه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورونا يحكم.. برشلونة يقوم بحركة مفاجئة ضد نجومه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي برشلونة الإسباني للقيام بخطوة مفاجئة لمجابهة تداعيات وباء كورونا المستجد على ميزانيته وأرباحه التي ستتضرر بسبب إيقاف النشاط.

وفي ظل مساعيه لمقاومة التداعيات الاقتصادية الوخيمة لتفشي وباء كورونا الذي أربك الروزنامة الرياضية الدولية بعد أن فرض حالة من "الشلل القهري" بسبب وقف بطولات الدوري وكافة المنافسات المحلية والقارية على حد سواء، سيبادر النادي الكتالوني بعقد اجتماع "استثنائي" لمجلس إدارته اليوم الجمعة، لدراسة الوضع الراهن ووضع الآليات المناسبة لمجابهته.

وتتمثل أول المحاور الأساسية المعدّة للنقاش والتحليل في كيفية تخفيض التكاليف الإجمالية للنادي خلال هذه الفترة بسبب فقدانه لموارده المعتادة مع توقف المباريات، وهو ما قد ينجر عنه تخفيض رواتب عمال النادي أو تسريحهم بشكل ظرفي، كما أنّ هذا البند من المفترض أن يشمل لاعبي النادي ونجومه الذين يستهلكون رفقة باقي الموظفين العاملين ما نسبته ٦١٪ أي ما يعادل حوالي ٥٠٧ مليون يورو سنوياً من ميزانية النادي الإجمالية بحسب التقرير المالي لموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠.

ووفقاً لصحيفة "La Vanguardia" العريقة والرائدة في إقليم كتالونيا فإنّ إدارة الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو ستقترح على لاعبي الفريق تخفيض رواتبهم خلال الأسابيع المقبلة كإجراء ضرفي هدفه التقليل من الضرر الاقتصادي الجسيم لوباء كورونا.