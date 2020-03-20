رياضة | ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الدوري الأمريكي لكرة السلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الدوري الأمريكي لكرة السلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ارتفاعا مساء أمس الخميس، حيث أعلن نادي فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز تسجيل ثلاث حالات إصابة.

ولم يكشف النادي عما إذا كان المصابون من اللاعبين أم المدربين أم العاملين بالنادي.

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كذلك أعلن نادي بوسطن سلتيكس أن الفحوص كشفت إصابة واحد من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لكنه لم يكشف عن اسمه.

وارتفع بذلك عدد لاعبين دوري كرة السلة الأمريكي، الذين أصيبوا بعدوى الفيروس، إلى ثمانية، من بينهم كيفن دورانت نجم فريق بروكلين نتس.

وجرى تعليق منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين عقب الإعلان عن إصابة رودي جوبيرت من نادي يوتا جاز، قبل أيام.