رياضة | يتساوي مع الزمالك في الدوري وإفريقيا.. 36 بطولة في مسيرة "مسمار الأهلي" حسام عاشور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يتساوي مع الزمالك في الدوري وإفريقيا.. 36 بطولة في مسيرة "مسمار الأهلي" حسام عاشور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي اليوم الجمعة، عدم التجديد لحسام عاشور قائد الفريق الأحمر، وعرضت على اللاعب الاعتزال بشكل نهائي، أو الرحيل ومواصلة مسيرته مع فريق جديد خلال الفترة المقبلة.

وأبلغت اللجنة، حسام عاشور بأنه في حالة اعتزاله سوف يتحمل النادي تكاليف إقامة مباراة اعتزال تليق بتاريخه، ويتم تسويقها على مستوى عالٍ لتحقيق العائد الأدبي والمالي للاعب، فضلًا عن استعداد النادي بأن يتحمل كافة تكاليف سفر عاشور للمعايشة والدراسة بالأندية الأوروبية لتأهيله فنيًّا أو إداريًّا.

ورفض "عاشور" اعتزال كرة القدم وقرر مواصلة مسيرته مع فريق جديد في الفترة المقبلة، ولكن إدارة الأهلي منحته فرصة ثانية للتفكير بهدوء قبل اتخاذه قراره النهائي بخصوص مستقبله.

بطولات حسام عاشور مع الأهلي

حصد حسام عاشور 36 بطولة خلال مشواره مع الأهلي ليصبح الأكثر تتويجًا بالبطولات مع المارد الأحمر وأحد أكثر اللاعبين حصدًا للألقاب في العالم علي مستوي الأندية، وجاءت بطولاته كالتالي:

- الدوري الممتاز (12 لقب)

- دوري أبطال إفريقيا (5 ألقاب)

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- السوبر الإفريقي (5 ألقاب)

- كأس مصر (3 ألقاب)

- كأس السوبر المصري (10 ألقاب)

- كأس الكونفيدرالية ( 1 لقب)

- برونزية كأس العالم للأندية عام 2006

عاشور يُعادل ألقاب الزمالك في الدوري وإفريقيا

ويُعادل "عاشور" رقم نادي الزمالك في مرات التتويج بلقب الدوري الممتاز حيث حصد الأخير لقب البطولة المحلية 12 مرة أيضًا، كما يتساوي قائد الأهلي مع الفارس الأبيض في عدد مرات التتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، وحصد كل منهما اللقب 5 مرات.

ويتفوق قائد الأهلي على الزمالك في مرات التتويج بكأس السوبر المصري، حيث حصد الفارس الأبيض اللقب 4 مرات، بينما توج "عاشور" باللقب 10 مرات، كما يتفوق ايضا في بطولة السوبر الإفريقي، وفاز الفريق الزملكاوي باللقب 4 مرات، بينما حصد "مسمار خط النص" اللقب القاري 5 مرات.