شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور.. جندي الأهلي المجهول الذي عانق 36 لقبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كان يفصله التتويج بـ4 ألقاب فقط من أجل معادلة الرقم القياسي والتاريخي لأكثر لاعبي العالم حصداً للألقاب والمُسجل باسم البرازيلي داني ألفيش بـ20 بطولة، وكان يُمني النفس بهذا الرقم قبل أن تغلق إدارة النادي الأهلي الباب في وجهه وتعلن عدم وجود رغبة في تجديد تعاقده مع النادي.

حسام عاشور، نجم خط وسط فريق الكرة بالنادي الأهلي، الذي أتم عامه الـ34 في مارس الجاري، كتبت توصية السويسري فايلر، المدير الفني للمارد الأحمر، نهاية رحلته الطويلة ومسيرته الحافلة داخل جدران التتش.

وتم تصعيد عاشور لصفوف الفريق الأول للنادي الأهلي في موسم 2003-2004 قبل أن يبدأ «مسمار» الفريق الأحمر في وضع قدمه رويداً رويداً بالتشكيلة الأساسية للفريق، حتى بات أحد عناصره الرئيسية على مدار أكثر من 15 موسماً متتالياً.

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ربما لا تظهر كثيراً الفاعلية الهجومية لحسام عاشور في قيادة خط وسط الأهلي، إلا أنه صنف كواحد من أفضل القامات الدفاعية في خط وسط الكرة المصرية خلال الألفية الجارية.

عاشور سجل في مشواره مع الأهلي 3 أهداف فقط جاءت في شباك كل من أسمنت أسيوط بالدوري موسم 2005-2006 والإسماعيلي في موسم 2006-2007، وأمام طلائع الجيش عقب 20 ثانية من انطلاقة المباراة في موسم 2009-2010، بينما صنع عاشور 17 هدفاً للفريق الأهلاوي أولها في لقاء الزمالك موسم 2003-2004 والذي سجل من خلاله أبوتريكة أول أهدافه في القمة المصرية، كذلك صناعة هدف عزيز على جماهير التتش الذي سجله أحمد فتحي في مرمى طلائع الجيش والذي أحيا وأنعش آمال النادي الأحمر في حصد لقب الدوري موسم 2008-2009.

عاشور حقق 36 لقباً خلال مسيرته مع الأهلي بواقع 11 بالدوري الممتاز و3 بكأس مصر، و10 بالسوبر المصري، و5 بدوري أبطال إفريقيا و5 بالسوبر الإفريقي ولقبا وحيدا للكونفيدرالية.

وعلى الرغم من هذه المسيرة الحاقلة به في قيادة خط وسط الأهلي إلا أن عاشور لم يكن هو اللاعب الذي يعجب بمستوياته المدير الفني لمنتخب مصر، فعلى الرغم من تناوب تدريب الفراعنة أكثر من 7 مدربين زامنوا وجود عاشور بالملعب إلا أن مشاركاته الدولية جاءت بالرقم 14 فقط.

عاشور هو أكثر لاعبي الأهلي والكرة المصرية عناقاً للبطولات كما ذكرنا برصيد 36 لقباً، كذلك هو أكثر لاعب في تاريخ النادي الأهلي مشاركةً في المباريات برصيد 511 مباراة بفارق كبير عن هادي خشبة أقرب منافسيه برصيد 444 مباراة وعصام الحضري صاحب الـ 418 مباراة.