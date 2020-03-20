شكرا لقرائتكم طارق السيد: جلست مع الخطيب في بيته للانتقال للأهلى ولكنى رفضت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طارق السيد نجم الزمالك الأسبق إنه جلس مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى في بيته للانتقال إلى القلعة الحمراء موضحا أنه رفض العرض لأنه ينتمى للزمالك.

أضاف السيد في تصريحات لـ قناة أون سبورت 2: "الأهلي فاوضني وجلست مع الخطيب في بيته، فهو مثل أعلى لكل لاعبي الكرة بأخلاقه وتاريخه، ولأنه طلب أن يجلس معي فهذا شرف كبير لذلك ذهبت له".

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تابع نجم الزمالك: "كنت قد اتخذت قراري بعدم اللعب للأهلي لأنني أبن الزمالك، ووالدي صعيدي وقال لي لو لعبت للأهلي لا أنت أبني ولا أعرفك، ولم أندم على عدم لعبي للأهلي".

استكمل: "ما أحزنني في جلستي مع الخطيب شيء واحد، أنه كان يتحدث معي عن قيمة وأهمية الأهلي ولم يشعرني بأهميتي أو مكانتي وكان يخاطبني بلهجة (خد بالك أنت جاي الأهلي) اسم الأهلي كبير ولا شك في ذلك ولكن يجلس أمامك قائد الزمالك".