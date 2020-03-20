شكرا لقرائتكم ممنوع ضم حارس جديد.. فايلر يغلق مرمى الأهلى بعد رحيل إكرامى على هذا الثلاثى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي فكرة التعاقد مع حارس جديد لصفوف القلعة الحمراء خلفاً لشريف إكرامي الذي أبلغته إدارة النادي رسمياً بالرحيل بنهاية الموسم الجاري.
وأعلنت ادارة التخطيط بالنادي الأهلي ابلاغها شريف اكرامي رسمياً الرحيل بنهاية الموسم الجاري وهو الأمر الذي دفع الحارس للبحث عن عدة عروض حالياً للتوقيع على اي منها خلال الفترة المقبلة.
ويرتبط اسم شريف إكرامي حارس الأهلي بعدة عروض محلية على رأسها ناديي بيراميدز الذي تشير التقارير الى توقيعه لموسمين والجونة الذي يتبقى الاتفاق على التفاصيل المالية في عقد اللاعب وراتبه السنوي.
وأكد فايلر لمدير الكرة سيد عبد الحفيظ عدم رغبته في التعاقد مع حارس بديل لشريف إكرامي لتواجد محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير بخلاف حراس فريق الشباب وأنه لا داعي لوجود حارس جديد خلال الفترة المقبلة.
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