شكرا لقرائتكم طارق السيد: مباراة الـ"6-1" لو تكررت 10 مرات لن نخسر بهذه الطريقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طارق السيد نجم الزمالك السابق إنه أجبر على الاعتزال في القلعة البيضاء بسبب رئيس النادي الأسبق ممدوح عباس موضحا أنه هناك العديد من الأندية تفاوضت معه.

وتحدث طارق السيد خلال عبر قناة "أون سبورت 2 عن الخسارة التاريخيىة أمام الأهلى بنتيجة 6 - 1 :" غرور أتوفيستر سبب خسارة الزمالك من الأهلي في مباراة 6/1، وقال للاعبين قبل المباراة هكسب الأهلي بأي حد".

Advertisements

أضاف : "طريقة لعبه وخطته التي تغيرت ولعب بـ4 4 2 وهذه أول مرة تحدث وغروره الزائد تسبب في الخسار هذه المباراة لو تكررت 10 مرات لن تحدث هذه النتيجة".

تابع : "كنت لا أحتك بأي أحد في هذه الفترة لأن الخسارة التاريخية تسببت في انتشاء جماهير الأهلي، وكانوا يتعاملون بطريقة غير لائقة مع جماهير ولاعبي الزمالك، وأنا منزلتش من البيت يومين بعد المباراة".