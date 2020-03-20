شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أبو الخير من الإمارات: تعامل كأنك مصاب ومن حولك مصابون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه عمرو ابو الخير المدير الفنى السابق لمنتخب مصر لكرة السلة والحالى لفريق بنى ياس الاماراتى رسالة إلى الشعب المصرى لتجنب فيروس كورونا.

وقال أبو الخير فى تصريحات خاصة من الامارات على كل فرد أن يتعامل مع من حوله كأنه مصاب وكأنهم مصابون.

وأضاف مدرب بنى ياس الاماراتى أن الموضوع صعب جدا وكل الدول تمر بمرحلة حرجة قائلا " الموضوع مش هزار ".

وأصدرت الاتحادات الرياضية بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر، بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يومًا اعتبارًا من اليوم الإثنين، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

Advertisements

ودشن عدد من نجوم كرة السلة على مستوى السيدات والرجال حملة للوقاية من فيروس كورونا ضمن مبادرة خليك فى البيت

وشارك فى الحملة كل من ايهاب أمين لاعب فريق الاهلى و اسرار ماجد لاعبة سلة سبورتنح بالإضافة إلى انس أسامة لاعب الزمالك و عمر طارق لاعب الجزيرة بالاضافة الى هالة شعراوي وهبة عبد الرحمن لاعبتا النادى الأهلى وندى جاسر لاعبة هليوبوليس.

ويقوم اللاعبون المشاركون فى الحملة لاظهار الفارق بين بعض العادات التى يقوم بها الأفراد مع التفرقة بين الصواب والخطأ من حيث تناول السلطة الخضراء و الطريقة الصحيحة للسلام و الابتعاد متر عن اى شخص يقوم بالعطس و التدريب فى المنزل للحفاظ علي اللياقة و تجنب لمس العين والانف والفم مع غسل اليد بالماء والصابون و كذلك استخدام المنديل أو ثنى الذراع أثناء العطس أو السعال.