سوبر كورة يكشف الأسباب السويسرية الـ4 لاستغناء الأهلى عن حسام عاشور

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وأبلغت إدارة النادي الأهلي اليوم قرارها بعدم تجديد تعاقد حسام عاشور بعد انتهاء عقده الموسم الجاري وهو الأمر الذي عبر فيه اللاعب اليوم في تصريحات صحفية عن صدمته كونه قدم كل حياته لخدمة المارد الأحمر.
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ونجحت إدارة النادي الأهلي في حسم تجديد التعاقد مع وليد سليمان جناح الفريق الذهبي بعد الجلسة التي عقدت بالأمس بين اللاعب ولجنة التطوير والتي بات على أثرها تواجده خلال الفترة المقبلة قراراً رسمياً دون تحديد مقابل مالي عن الموسم الواحد.
وقدم الأهلي عرضا مميزا لحسام عاشور تضمن إقامة مباراة اعتزال تليق باسم حسام عاشور وتاريخه، ويتم تسويقها على مستوى عالٍ لتحقيق العائد الأدبي والمالي للاعب.
استعداد الأهلي تحمل كافة تكاليف سفر عاشور للمعايشة والدراسة بالأندية الأوروبية لتأهيله فنيًّا أو إداريًّا حسبما يقرر، ويكون أحد الكوادر الواعدة بالنادي خلال المرحلة المقبلة.
إعلان النادي ومجلس إدارته انهما لن يتأخرا في أي خطوات تأهيلية أخرى تكون داعمة لمسيرته في المستقبل، بالإضافة للعمل في قناة النادي عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة .
يذكر إن عاشور يدرس بشكل جاد قبول عرض الأهلي لعدة أسباب يأتي في مقدمتها عدم وجود عروض مغرية من اندية القمة في الدوري المصري بجانب عدم وصول أي عروض احترافية عربية للاعب فضلا عن ضغوط المقربين منه بشأن ضرورة اسدال الستار علي مشواره داخل النادي الأهلي والخروج من الباب الكبير للقلعة الحمراء.
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