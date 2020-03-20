شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يمد فترة الراحة أسبوع تنفيذا لتعليمات اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى مد فترة الراحة للاعبين أسبوع أخر وحتى يوم الجمعة المقبل تنفيذا لتعليمات اتحاد الكرة بتعليق النشاط الرياضى حتى نهاية الشهر الجارى .

كان من المفترض أن يعود لاعبى المصرى اليوم للتدريبات بعد الراحة التى حصلوا عليها لمدة أسبوع ، إلا أن الجهاز الفنى للفريق رأى مد فترة الراحة حتى تتضح الرؤية بشأن موعد عودة مباريات الدورى .

وقد قام عبد الظاهر السقا المدير الرياضى بالمصرى بإبلاغ جميع اللاعبين وحثهم على البقاء بالمنزل وعدم النزول للشارع إلا فى حالات الضرورة القصوى نظرا لتفشى وباء كورونا .

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يبحث طارق العشرى المدير الفني للمصرى البورسعيدى عن حارس مرمى كفء للتعاقد معه لتدعيم مركز حراسة مرمى الفريق الساحلى خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة يكون بديلا لأحمد مسعود حارس المرمى الأساسى للفريق والذى داهمته الإصابة مؤخرا وأدت للإعتماد على أحمد عبد الفتاح الذى لم يكن مهيئا للمشاركة بشكل أساسى وهو ما أدى للخروج على يد نهضة بركان المغربى في دور الثمانية للكونفيدرالية الأفريقية .

وطلب طارق العشرى من مدرب حراس المرمى ضرورة تأهيل الحارسين أحمد عبد الفتاح ومحمد شحاته حتى يكونا مهيئان للمشاركة مع المصرى في حالة عودة مباريات الدورى ومشاهدة بعض المباريات التي شارك فيها أحمد عبد الفتاح وتحديد نقط الضعف التي وقع فيها وتلافيها في التدريبات خاصة وأن أحمد مسعود مازال يعانى من الإصابة ويرفض العشرى نزوله للتدريبات قبل تعافيه بشكل نهائي .