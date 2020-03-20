شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز: نحترم أحمد فتحى وتاريخه.. ولكن لم نفوض أحد للحديث بإسمنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هانى سعيد، المدير الرياضى لنادى بيراميدز، إنه لا يوجد أحد مفوض للحديث باسم ناديه غير مسئوليه، متابعا:"نحن نقدر كثيرا النجم أحمد فتحى كونه أحد لاعبى كرة القدم في مصر على الإطلاق وأن كافة الأندية وأوليها بيراميدز تتمنى أن يكون لاعبا في صفوفها، إلا أننا نرفض الزج باسم النادى بهذه الطريقة في تلك الأمور".

وتابع هاني سعيد عبر صفحة النادى الرسمية:"إدارة بيراميدز حريصة على علاقاتها بكافة الأندية المصرية وجميع أطراف المنظومة الكروية في مصر من أجل التعاون لتطوير الرياضة المصرية".

يذكر أن الأهلى اقترب من تجديد عقد أحمد فتحى لاعب الفريق، ومن المقرر أن تعقد لجنة التخطيط بالنادى جلسة خاصة مع فتحى بعد غد الأحد، لحسم هذا الملف، وأكد مصدر فى الأهلى أن اللاعب اقترب من التجديد موسمين للقلعة الحمراء وكان أحمد فتحى قد اعتذر عن عدم حضور اجتماعه مع لجنة التخطيط للكرة، الذي كان مقررا له أمس لحسم تجديد عقده مع النادي، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وجاء اعتذار فتحي نظرا لوجوده مع أسرته خارج القاهرة، حيث استأذن اللاعب من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، لتأجيل موعد الاجتماع إلى الأحد القادم لحين عودته.

واجتمعت لجنة التخطيط للكرة، في الأهلي برئاسة محسن صالح، أمس مع وليد سليمان لاعب الفريق، وبعد التنسيق الكامل مع محمود الخطيب، رئيس النادي، في كافة الأمور، تم تجديد عقد سليمان لمدة موسمين قادمين، وحسمت لجنة التخطيط عدم التجديد لحسام عاشور والموافقة على رغبة شريف اكرامي نحو الرحيل فى نهاية الموسم فيما سيتم حسم عقد أحمد فتحي بعد غد.