الامارات | الأهلي يضحي بالكبار.. شريف إكرامي يرحل

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضحي بالكبار.. شريف إكرامي يرحل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقر مجلس إدارة النادي الأهلي على السماح لحارس مرمى الفريق وقائده شريف إكرامي، على مغادرة النادي بنهاية عقده الموسم الجاري بناء على رغبة اللاعب بسبب عدم لعبه وتواجده في التشكيل الأساسي.

وكان شريف إكرامي قد أصدر بيانًا عبر حساباته الرسمية عبر فيها عن رغبته في الرحيل عن النادي بسبب عدم تواجده في التشكيلة الأساسية للفريق.

وعقدت لجنة التخطيط للكرة بالاهلي برئاسة محسن صالح، اجتماعًا اليوم، مع شريف إكرام، وعبرت اللجنة عن شكرها وتقديرها للحارس الكبير وما قدمه من جهد وعطاء على مدى سنوات طويلة، وناقش الحضور رغبته في المشاركة بالمباريات، وأنه تحمل الكثير جراء ابتعاده عن الملعب، وأن دوره كلاعب في الفريق سوف ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وهو ما أعلنه حارس الأهلي عبر حساباته الرسمية قبل أسابيع.

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وأوضحت اللجنة أن حق إكرامي في المشاركة لا تملكه ولا أي مسؤول في النادي سوى المدير الفني، الذي لا يتدخل أحد في صلاحياته وحساباته في الاتجاه الآخر وفي نفس الوقت أكدت اللجنة احترامها الكامل لرغبة إكرامي في إنهاء مشواره الكروي مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي، والبحث عن حقه المشروع من المشاركة في المباريات.

وتمنى له الجميع التوفيق في خطوته المستقبلية، وأنه سيبقى واحدًا من أبناء الأهلي المشهود لهم بالالتزام والانضباط، وأن أبواب النادي سوف تظل مفتوحة لكل أبنائه، وعلى رأسهم إكرامي، الذي لن ينكر أحد ما قدمه لناديه خلال مشواره الرائع، فضلًا عن انضباطه السلوكي على مدى تاريخه.