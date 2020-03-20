شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الرياضي لبيراميدز عن التعاقد مع أحمد فتحي: نرفض الزج باسمنا في تلك الأمور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف هاني سعيد، المدير الرياضي بنادي بيراميدز، حقيقة الأنباء التي ترددت في الساعات الأخيرة بشأن مفاوضات النادي مع أحمد فتحي، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، من أجل التعاقد معه بنهاية الموسم الجاري.

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كان نادر شوقي، مدير أعمال أحمد فتحي، قد أشار في مداخلة تليفونية على قناة «TEN» أمس، إلى أن نادي بيراميدز قدم عرضًا لضم فتحي، يعادل ثلاثة أضعاف ما قدمه الأهلي لتجديد عقد اللاعب.

وقال هاني سعيد، في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لا يوجد أحد مفوضا للحديث باسم بيراميدز غير مسؤوليه، نحن نقدر كثيرا النجم أحمد فتحي كونه أحد أهم لاعبي كرة القدم في مصر على الإطلاق، وأن كافة الأندية وأولها بيراميدز تتمنى أن يكون لاعبا في صفوفها، إلا أننا نرفض الزج باسم النادي بهذه الطريقة في تلك الأمور».

وأضاف: «إدارة بيراميدز حريصة على علاقاتها بكافة الأندية المصرية وجميع أطراف المنظومة الكروية في مصر من أجل التعاون لتطوير الرياضة المصرية».