شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يمدد فترة الراحة السلبية حتى نهاية الشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت إدارة نادي بيراميدز تمديد الراحة السلبية التي منحها المدير الفني الكرواتي أنتي تشاتشيتش، للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حتى نهاية شهر مارس الجاري. ووفقًا للحساب الرسمي للنادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تم تأجيل عودة اللاعبين للتدريبات الجماعية بالتنسيق مع الجهاز الفني حتى يوم 31 مارس الجاري.

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