شكرا لقرائتكم شروط جديدة على لاعبي كرة القدم قبل الترشح لانتخابات اتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تشهد اللائحة الخاصة بالنظام الأساسي لاتحاد الكرة والتي من بينها الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة والمرجح إقامتها نهاية العام الجاري لاختيار مجلس ادارة جديد العديد من البنود الجديدة.

وكشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة انه تم وضع شرط لترشح لاعبي كرة القدم وهو ان يكون لعب ١٠ مباريات في الدوري الممتاز حتي يحق له الترشح للانتخابات المقبلة.

تقرر بصفة نهائية مشاركة 98 ناديا فقط فى انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، والمرجح إقامتها نهاية العام الجارى، بعد استبعاد مراكز الشباب من جدول الجمعية العمومية، بالإضافة إلى ناديى غزل المحلة وغزل شبين وجنيس لعدم توفيق أوضاعهما بناء على قرار اللجنة الأوليمبية.

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وتقرر أن يشارك 18 ناديا من الدورى الممتاز بالإضافة إلى 35 ناديا من القسم الثانى و42 ناديا من القسم الثالث، ليصبح عدد الأندية 98 من الموفقين لأوضاعهم وبالتالى لهم حق التصويت فى الانتخابات.

ورحب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بتقديم موعد انتخابات اتحاد الكرة المقبلة لتقام قبل دورة الألعاب الأولمبية المقبلة وتحديدا فى شهر يونيو أو يوليو المقبلين، بناءً على طلب مسئولى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى.

وأكدت سارة ساليمون مسئولة الفيفا لأعضاء اللجنة الخماسية أن لائحة فيفا بضرورة إقامة الانتخابات عقب دورة الألعاب الأولمبية، لا ينطبق علي اللجنة الخماسية وإنما علي الاتحادات المنتخبة فقط ، وتنطلق الدورة الأولمبية يوم 21 يوليو المقبل.. واشترط الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" توقيع أى مرشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة على "تعهد نزاهة" قبل خوض الانتخابات، تنفيذًا لبند تضارب المصالح فى اللائحة الجديدة التى سيتم اعتمادها وتفعيلها قبل الانتخابات المقبلة.

ويعتبر هذا التعهد بمثابة إقرار من المرشح بعدم سقوطه فى فخ تعارض المصالح الذى تحرمه اللائحة الجديدة، وحال ثبوت تورط المرشح فى أى شبهة تعارض مصالح بين عمله الخاص وعضوية اتحاد الكرة، سيكون معرضا للخروج من السباق الانتخابى حال تم الطعن عليه.. واستقر اتحاد الكرة مع سارة ساليمون مسئولة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على التعديلات النهائية التى سيتم وضعها فى اللائحة الجديدة قبل اعتمادها من قبل الجمعية العمومية للجبلاية