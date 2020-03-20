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شكرا لقرائتكم نادى المصرى يطلق حملة توعية ضد "كورونا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أطلق نادى المصرى البورسعيدى حملات توعيد فيروس كورونا المستجد الذى داهم العالم في الفترة الأخيرة وحصد آلاف الأرواح.
طلب النادي المصري ، من الشعب المصرى، بالالتزام بالتعليمات وتوخي الحذر من أجل الصمود في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وكتب الحساب الرسمي للنادي على فيس بوك: "وعيًا من المصري بأن معركة مواجهة وباء كورونا في العالم معركتنا جميعًا، نناشد الجميع بمحاربة الشائعات.. معًا سننتصر".
أضاف : "وعيًا من المصري بأن معركة مواجهة وباء كورونا في العالم معركتنا جميعًا، نناشد الجميع بمساعدة آبائنا من كبار السن في تلبية احتياجتهم.. معًا سننتصر".
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